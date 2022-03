JVA Fuhlsbüttel : Karl L. flieht erneut aus der Sicherheitsverwahrung

Die Polizei Hamburg sucht einen flüchtigen Straftäter aus der JVA Fuhlsbüttel. Dem Mann war bereits 2017 und 2021 bei einem begleiteten Ausgang die Flucht aus der Sicherungsverwahrung gelungen. Die Fahndung verlief bis jetzt erfolglos.

Hamburg | Am Freitag floh ein Mann bei einem Ausgang aus der JVA Fuhlsbüttel. Die Justizbehörde bestätigte am Dienstag, dass es sich um Karl L. handelt. Der 53-Jährige war 2008 wegen mehrfachen Raubes zu einer Haftstrafe von mehr als fünf Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Flucht bei der Rückkehr aus Hamburg-Billstedt Es is...

