Erste Küken geschlüpft : 39 Storchenpaare brüten zur Zeit in Hamburg

Der Nabu hofft auf reichlich Nachwuchs, nachdem die Tiere aus dem Süden zurückgekehrt sind

Hamburg | Hamburgs Störche sorgen derzeit wieder für Nachwuchs. Am 16. Februar kam der erste Hamburger Weißstorch zurück aus seinem Winterquartier und bezog sein Nest am Altengammer Hauptdeich. Seine Partnerin folgte kurze Zeit später. Dieses Paar hat auch beim Brutgeschäft Tempo gezeigt. In seinem Nest sind gerade die ersten Küken geschlüpft, während in allen ...

