Tendenz nicht überbewerten : Steuerschätzung: Hamburg kommt besser durch Corona-Krise als gedacht

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) warnte dennoch vor einer Überbewertung der Erholungstendenzen, denn im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 sei die finanzielle Lage der Stadt noch weit entfernt von „eitel Sonnenschein“.

Hamburg | Hamburg kommt finanziell besser durch die Corona-Krise als gedacht. Laut der am Dienstag vorgestellten November-Steuerschätzung kann die Hansestadt in diesem Jahr mit rund 13,24 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen. Das seien rund 1,2 Milliarden Euro mehr als noch in der Mai-Steuerschätzung vorhergesagt. Für die Jahre 2022 und 2023 gehen die Ste...

