Hamburg-Interview : Sternekoch Heinz O. Wehmann trotzt Corona: „Wir stehen in der Krise gut da“

Das Landhaus Scherrer ist Hamburgs ältestes Sterne-Restaurant. Ein Gespräch über Corona-Kreativität und Leidenschaft.

Hamburg | Kochtöpfe klappern, Küchengeräusche untermalen den Hintergrund, als der Gastronom in seinem Bistro Manfred Ertel empfängt. Es sind ungewohnte Geräusche in diesen Pandemie-Zeiten die fast Normalität vorgaukeln. Aber das Geschäft muss weiter laufen, was auch sonst. Ein paar Hinweise ans Personal, eine schnelle Anweisung noch für den Gärtner, dann nimmt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.