Ersatzverkehr durch Busse : Stellwerksstörung in Hamburg-Harburg – Züge fallen aus

Auf den Strecken zwischen Hamburg und Bremen sowie zwischen Hamburg und Hannover sind keine Züge unterwegs. Der S-Bahn-Verkehr rund um Harburg soll nicht betroffen sein.

Hamburg | Wegen einer Stellwerksstörung in Hamburg-Harburg fallen seit Donnerstagvormittag zahlreiche Züge von und nach Hamburg aus. Von der Sperrung des Bahnhofs in Harburg seien sowohl der Fernverkehr als auch die Regionalzüge betroffen, wie Sprecher der Deutschen Bahn und der metronom Eisenbahngesellschaft mbH am Donnerstag auf Nachfrage sagten.

