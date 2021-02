Über 50 Einsätze am Wochenende : Steigende Temperaturen: Betreten von Eisflächen in Hamburg bleibt gefährlich

Die Polizei in Hamburg warnt ausdrücklich davor, Eisflächen zu betreten. In den kommenden Tagen wird es wärmer.

Hamburg | Ob Außenalster, Kanäle, Fleete, Seen, Teiche oder Weiher – Feuerwehr, Polizei und Umweltbehörde warnen weiterhin davor, die Eisflächen in Hamburg zu betreten. „An hunderten Stellen in Hamburg bleibt das Betreten von Eisflächen trotz der Frostnächte weit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.