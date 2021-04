Hamburg : „Frauen leicht überhört“: Startups sind noch immer eine Männerdomäne

Warum die weiblich geführten Startups in der Gunst der finanzstarken Investoren deutlich schlechter abschneiden.

Hamburg | Die Startups werden gefördert und umworben. Sie gelten als Hoffnungsträger für die Wirtschaft von morgen. Doch bei der Frauenquote bleiben sie fest in der alten Tradition gefangen. Nach den Zahlen der Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft haben von den knapp 1.300 Startups in der Hansestadt nur 15,3 Prozent eine Geschäftsführerin. In den ju...

