Unwetter in Hamburg : Starkregen sorgt für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller

120 unwetterbedingte Einsätze meldete die Feuerwehr. In vielen Fällen mussten Keller und Tiefgaragen leergepumpt werden.

Hamburg | Schwere Gewitter mit Starkregen haben am Freitagnachmittag für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller in Hamburg gesorgt. Besonders stark betroffen waren die Stadtteile Bramfeld, Sasel und Langenhorn. Ganze Straßenzüge, wie der Pezolddamm oder die Straße Am Grenzgraben, wurden überflutet. Zig Keller und Tiefgaragen mussten durch die Feuerwehr...

