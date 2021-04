Konzertsommer in Hamburg : Stadtpark open air: Sechs Konzerte unter Corona-Regeln geplant

Olli Schulz, Philipp Poisel, Lotto King Karl und andere haben sich angekündigt. Die Konzerte sind mit reduzierter Kapazität und festen Sitzplätzen geplant.

Hamburg | Aufgrund der unveränderten Lage wird das Stadtpark Open Air auch in diesem Sommer nicht so stattfinden können, wie es viele Hamburgerinnen und Hamburger kennen und lieben. Das hat die Konzertdirektion Karsten Jahnke am Mittwoch mitgeteilt. Die gute Nachricht sei, schreibt der Hamburger Konzertveranstalter, dass die Konzertsaison open air im Stadtpa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.