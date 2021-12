Beliebter Speckgürtel : Stadtflucht: Immer mehr Hamburger ziehen ins Umland

Hamburg ist schön, aber teuer. Immer mehr Menschen können sich die Stadt offenbar nicht mehr leisten. Wer wegzieht, will trotzdem nah dran bleiben.

Hamburg | Noch nie sind so viele Menschen von Hamburg ins Umland gezogen wie im Jahr 2020. Das Minus im Wanderungssaldo zwischen Metropole und Speckgürtel betrug knapp 9000, meldete das Statistikamt Nord am Mittwoch. Hauptursache sind die hohen Immobilienpreise und Mieten in der Millionenstadt. Verstärkt wird der Trend mutmaßlich durch Effekte der Corona-Krise....

