SEK in Hamburg : Spezialkommando der Polizei stürmt zwei Wohnungen in Neugraben

Avatar_shz von Lea Pook

20. März 2021, 10:36 Uhr

Hamburg | In den frühen Morgenstunden de Samstags stürmten Einsatzkräfte der Polizei Hamburg zwei Wohnungen kurz hintereinander. Zuerst stürmten Kräfte des SEK eine Wohnung im Petersweg. Dort konnte aber keine Person angetroffen werden. Wenig später wurde eine weitere Wohnung in der Scheidenholzkehre gestürmt. Dort wurde mindestens eine weibliche Person angetroffen. Ob noch eine weitere Person in der Wohnung war, ist unklar.

HamburgNews Christoph Seemann

Es hatte nach Angaben der Polizei eine Handlung mit einer Waffe am Freitag gegeben – das war der Auslöser für den Einsatz. Weitere Angaben sind bisher nicht bekannt.