Benefizaktion in Hamburg : #AllHandsOnDeck: Spenden-Jam für Künstler und Konzertmitarbeiter

Die Corona-Pandemie hat vielen Künstlern und Menschen aus der Veranstaltungsbranche Existenznöte beschert. #AllHandsOnDeck soll helfen.

Hamburg | Die (Un-)Ruhe vor dem Sturm. Noch wuseln vor allem Techniker hinter der Bühne in der Hamburger Barclays Arena rum. Sie experimentieren mit dem Licht. Mal wird alles in Rot getaucht, mal in Blau. Ein paar Musiker, unter ihnen Max Giesinger, haben bereits ihren Soundcheck für den Live-Stream-Spenden-Jam #AllHandsOnDeck gemacht. Mit ihm soll zum zweiten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.