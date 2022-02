Hamburg Historisch : Wie Ferdinand Tutenberg den Volkspark erschuf

1913 erhielt der damalige Gartenbaudirektor von Altona den Auftrag zur Gestaltung des Erholungsgebietes. Tutenberg gestaltete einen „goldenen Mittelweg zwischen Park und Forst“.

Hamburg | Er ist größer als der Stadtpark, aber nicht so bekannt wie dieser: der Altonaer Volkspark. Nach unterschiedlichen Angaben umfasst die in Bahrenfeld gelegene Anlage 205 Hektar, nach anderen Quellen 153 Hektar. Die Planungen für das weitläufige Areal reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1895 bildete sich in Altona ein Komitee zur Errichtung eines ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.