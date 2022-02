Russische Offensive : Hamburg und der Ukraine-Krieg: HHLA stellt Betrieb in Odessa ein

Die russischen Angriffe auf die Ukraine sorgen auch in der Hansestadt für ein deutliches Echo. Das russische Konsulat wird von der Polizei bewacht.

Hamburg | Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat den Betrieb seines Terminals im Hafen von Odessa in der Ukraine eingestellt. Grund sind die Angriffe durch russische Truppen. Laut NDR seien alle 480 Mitarbeiter in Sicherheit. Das Unternehmen habe einen Krisenstab eingerichtet. Für Donnerstagmittag kündigte die HHLA eine Pressekonferenz an. Alles Wichtige zum Uk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.