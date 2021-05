Nachfolge für Anna Gallina : Zwei Frauen kämpfen um den Chefposten der Hamburger Grünen

Der Vorsitz der Hamburger Grünen bleibt in weiblicher Hand, das steht schon vor der Wahl am Sonntag fest. Eines aber wird neu sein.

Hamburg | Für Hamburgs Grüne ist es Routine: Wechselt die Landesvorsitzende in den Senat, macht sie den Posten der Parteivorsitzenden frei. So will es das ungeschriebene Gesetz zur Trennung von Partei- und Regierungsamt. 2008 trat Anja Hajduk als Vorsitzende ab, als sie Stadtentwicklungs- und Umweltsenatorin wurde, 2015 Katharina Fegebank, nachdem sie zur Wisse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.