Erstmals seit Oktober 2020 : Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg wieder unter 50

Am Montag hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg einen wichtigen Wert unterschritten – zum ersten Mal seit Monaten.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg erstmals seit Mitte Oktober wieder unter die 50er-Marke gefallen. Laut Gesundheitsbehörde lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Montag bei 48,1 (Stand: 11.55 Uhr). 95 neue Fälle kamen demnach zu Wochenbeginn hinzu. Das waren sieben weniger als am Sonntag und 97 wenige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.