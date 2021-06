35 Corona-Neuinfektionen : Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt leicht auf 10

939.060 Menschen sind in Hamburg bereits einmal gegen das Coronavirus geimpft worden, eine Zweitimpfung haben 620.791 Hamburger erhalten.

Hamburg | Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Samstag von 9,9 auf 10,0 gestiegen. Die Behörde meldete 35 neue Fälle. Am Freitag hatte die Behörde 18 neue Fälle gemeldet, vor einer Woche 33. Damals lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 11,6. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusamm...

