Schärferer Lockdown in Hamburg : Senat berät am Mittwoch über Ausgangsbeschränkungen

Der Hamburger Senat verzichtete zuletzt auf eine Verschärfung des Lockdowns. Das soll nun aber nachgeholt werden.

Hamburg | Nur einen Tag nach dem Inkrafttreten einer neuen Corona-Verordnung hat der Hamburger Senat weitere Verschärfungen über Ostern angekündigt. „Wir sind mitten in einer dritten Welle“, sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) am Dienstag. Wenn es jetzt nicht zu einer Abbremsung komme, könne es in zwei bis vier Wochen zu einer nochmal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.