Keine Rettung nötig : Seehund vor Hamburg-Övelgönne in der Elbe gesichtet

Passanten hatten die Robbe gesehen und besorgt die Feuerwehr gerufen. Das Tier war jedoch bester Gesundheit.

Hamburg | Passanten haben am Montagnachmittag einen Seehund im Wasser vor der Promenade in Hamburg-Övelgönne gesichtet und die Feuerwehr alarmiert. Mit einem Löschboot und einem Löschfahrzeug rückten die Einsatzkräfte gegen 16:30 Uhr von der Wasser- und Landseite an. Da sich die Robbe jedoch quicklebendig zeigte und immer wieder ab- und auftauchte, konnte de...

