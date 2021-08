Ida Ehre Schule in Hamburg : Brutaler Angriff auf Polizisten: Schulleitung fordert Konsequenzen

Ein Polizist wird brutal von Schülern angegriffen. Es gibt etliche Schaulustige. Erst als Kollegen herbeieilen, beruhigt sich die Situation. Der 13-Jährige mutmaßliche Haupttäter ist nicht das erste Mal auffällig geworden.

Hamburg | Die Schulleitung der Ida Ehre Schule ist schockiert über den brutalen Schüler-Angriff auf einen Polizisten in der Nähe der Hamburger Stadtteilschule. „Es hat uns entsetzt, mit welchem Gewaltpotenzial schon Kinder agieren können“, heißt es in einem Brief von Schulleiterin Nicole Boutez, der am Montag veröffentlicht wurde. Und es sei gewiss, dass dieser...

