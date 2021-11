Schuldneratlas 2021 : Zahl der überschuldeten Menschen in Hamburg sinkt trotz Corona deutlich

Deutschlandweit zählte die Wirtschaftsauskunft Creditreform in ihrem „Schuldneratlas 2021“ rund 6,16 Millionen überschuldete Verbraucher

Hamburg | Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der überschuldeten Menschen in Hamburg 2021 deutlich gesunken. Zum Stichtag 1. Oktober gab es in der Stadt rund 140.000 überschuldete Verbraucher – gut 18.000 weniger als im Vorjahr. Damit verzeichnet Hamburg im Bundesländervergleich den höchsten Rückgang, wie die Wirtschaftsauskunft Creditreform am Mittwoch mitt...

