Billstedt : Schüsse in Hamburg: Mann nach Not-OP außer Lebensgefahr

Das Opfer hatte nach dem Schuss viel Blut verloren, konnte jedoch gerettet werden. Über Täter ist noch nichts bekannt.

Hamburg-Billstedt | Nach einer Schussverletzung im Bein ist ein Mann in der Nacht in Hamburg notoperiert worden. Es bestehe keine Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war am Mittwochabend mit der Verletzung in einem Treppenhaus im Stadtteil Billstedt aufgefunden worden. Wegen hohen Blutverlustes ging man zunächst von Lebensgefahr aus. Der ...

