Lernen in der Pandemie : Abitur-Prüfungen in Hamburg trotz Corona-Bedingungen gut angelaufen

Es ist schon das zweite Jahr in Folge, in dem die Abitur-Prüfungen unter Pandemie-Bedingungen stattfinden müssen.

Hamburg | Hamburgs Abiturienten sind am Freitag nach Angaben der Schulbehörde trotz Corona-Pandemie ohne größere Probleme in ihre schriftlichen Prüfungen gestartet. Es seien keine Auffälligkeiten bekannt geworden, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt wollen 9900 junge Frauen und Männer an den Gymnasien, Stadtteil- und Berufsbildenden Schul...

