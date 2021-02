Liebeserklärung an Hamburg : Syrischer Konditor Shadi Albakri baut die Elphi aus Schokolade nach

2015 kam Shadi Albakri nach Hamburg. Jetzt hat er ein Wahrzeichen seiner neuen Heimat in süßer Form nachgebaut.

Hamburg | „Hamburg ist meine zweite Heimat geworden“, sagt der gelernte Konditor Shadi Albakri (27). Als Dank an die Stadt hat der Syrer, der seit 2015 in Hamburg lebt, die Elphi in seiner Freizeit und aus eigener Tasche ganz aus Schokolade gebaut. Zu bewundern i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.