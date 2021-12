82 Sporttaschen voll : Schmuggel von über 1,5 Tonnen Kokain: Drei Männer in Hamburg festgenommen

Das Rauschgift wurde bereits Anfang 2020 auf einer Yacht in Portugal entdeckt. Zwei Personen wurden deshalb bereits verurteilt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an.

Hamburg / Lübeck | Die Polizei hat drei Männer im Alter von 42, 49 und 56 Jahren in Hamburg verhaftet, die in Verdacht stehen, am Schmuggel von über 1,5 Tonnen Kokain von Brasilien nach Europa beteiligt gewesen zu sein. Im Januar 2020 hatten portugiesische Behörden die insgesamt 1,687 Tonnen Rauschgift beim Aufbringen einer Yacht sichergestellt. Verpackt war es in 82...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.