Sattelschlepper rammt Auto : Ampelputzer wird bei Unfall in Hamburg-Harburg aus seinem Korb geschleudert

Der Verunglückte wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg | Ein Sattelschlepper hat am Mittwoch gegen 10.20 Uhr auf der Neuländer Straße in Hamburg-Harburg ein Fahrzeug der Verkehrsanlagentechnik gerammt. Dabei wurde ein Ampelputzer aus seinem Korb geschleudert und schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei ansprechbar, schwebte aber dennoch in Lebensgefahr und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ne...

