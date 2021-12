Interview : Sänger Sasha: „Ich versuche, Las Vegas zu mir zu holen“

Im Januar wird der Sänger Sasha 50 Jahre alt. Schon jetzt hat er seine Autobiografie veröffentlicht und blickt auf ein bewegtes Künstlerleben zurück.

Hamburg | Am 5. Januar feiert der Sänger Sasha seinen 50. Geburtstag. In seiner Autobiografie „If you believe“ lässt er vorab sein Leben Revue passieren. Der gebürtige Soester, der seit vielen Jahren in Hamburg wohnt, erzählt von seiner Kindheit, von seiner Karriere, von seiner großen Liebe Julia und natürlich von seinem Sohn Otto. Ebenso offen wie in seinem Bu...

