Unfall im Rosshafen Terminal : Säure-Wolke über dem Hamburger-Hafen – Feuerwehr im Großeinsatz

Bei Verladearbeiten wurde ein Behälter mit Säure beschädigt. Es kam zu einer chemischen Reaktion.

Hamburg | Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg am Mittwochmorgen. Gegen 8.20 Uhr kam es am Roßweg, direkt an der Köhlbrandbrücke, zu einem schweren Zwischenfall. Auf einem Gelände der HHLA ist bei mutmaßlichen Verladearbeiten ein 200-Liter-Fass mit Säure beschäd...

