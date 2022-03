Zahlen vom Freitag : Rund 7000 Ukraine-Flüchtlinge bisher in Hamburg angekommen

Die Volkshochschule Hamburg will für die vielen Helfer mit einem Ukrainisch-Crashkurs die Sprachbarriere im Umgang mit den Kriegsflüchtlingen senken. Und Hilfe tut Not, denn die Zahl der Flüchtlinge steigt weiter an.

Hamburg | In Hamburg sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bisher fast 7000 Kriegsflüchtlinge angekommen. „Allein am Donnerstag wurden wieder knapp 1000 Flüchtlinge gezählt“, sagte der Sprecher der Innenbehörde, Daniel Schaefer, am Freitag. „Ob die Menschen alle noch in der Stadt sind, wissen wir allerdings nicht.“ Die Zahl der registrierten Kriegsfl...

