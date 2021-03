Unfall in Hamburg : Schwerverletzt: Rollstuhlfahrer stürzt von einer Treppe am Hauptbahnhof

Warum der Rollstuhlfahrer die Treppe herabstürzte, ist derzeit noch nicht geklärt.

Hamburg | Ein Rollstuhlfahrer ist am Donnerstag eine Treppe zur S-Bahn am Hauptbahnhof heruntergestürzt und hat sich schwer verletzt. Sofort eilten Passanten zu Hilfe, leisteten erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte stabilisierten den schwerverletzten Mann und versorgten ihn vor Ort. Anschließend wurde der Mann in einer spezi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.