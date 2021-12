Unfall in Hamburg-Wandsbek : Rettungswagen stößt mit Linienbus zusammen – zwei Verletzte

Der Unfall ereignete sich vor der Asklepiosklinik Wandsbek. Der Rettungswagen schrammte am Bus entlang und zerstörte mehrere Scheiben.

Hamburg | Ein Rettungswagen ist am Mittwoch in Hamburg mit einem Linienbus kollidiert. Der Unfall ereignete sich vor der Asklepiosklinik Wandsbek an der Jüthornstraße. Dort müssen Rettungsfahrzeuge eine Busspur queren. Gegen 10 Uhr übersah nach ersten Informationen der Fahrer eines Rettungswagens der Wache Sternwarde den Bus der Linie X32. Das Fahrzeug schra...

