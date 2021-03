Paulihaus in Hamburg : Restaurant Maharaja wird geräumt – Betreiberin steht unter Schock

Nach langem Rechtsstreit wird das Restaurant an der Rindermarkthalle für das Neubauprojekt Paulihaus geräumt.

Hamburg | Mit der Übergabe der Schlüssel an einen Gerichtsvollzieher hat die Betreiberin des indischen Restaurants Maharaja an der Hamburger Rindermarkthalle das Lokal geräumt. Nach langem Rechtsstreit fand die Übergabe der Räumlichkeiten am Dienstagmorgen in Anwesenheit von Nachbarn und Unterstützern der Initiative St. Pauli Code Jetzt! statt. Das Maharaja mus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.