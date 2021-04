Startup aus Hamburg : Relivors: Felicia Böhm und Pascal Deinert wollen mit Mode Tieren helfen

Mit fair produzierten Klamotten und Patches machen die Gründer auf bedrohte Tierarten aufmerksam.

Hamburg | Die Aufzählung aussterbender Tierarten wird immer länger. Knapp 24.000 sind laut der Roten Liste 2020 der International Union for Conservation of Nature (IUCN) bedroht. Ein bisschen die Welt retten und der traurigen Zahl entgegenwirken will nun das junge Hamburger Startup Relivors. „Ich gehöre wohl zu den wenigen Menschen, die zwar in der Modebranc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.