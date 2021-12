Corona-Zahlen : Trauriger Tagesrekord bei Neuinfektionen: Hamburgs Inzidenz steigt auf 243

1031 neue Corona-Fälle – so viele Neuinfektionen gab es in Hamburg seit Beginn der Pandemie noch nie an einem Tag.

Hamburg | Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat am Donnerstag 1031 neue Corona-Fälle gemeldet, so viele wie noch nie an einem Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 243,0. Am Mittwoch hatte die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche 236,0 betragen, vor einer Woche 245,0. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank laut Robert Koch-Instit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.