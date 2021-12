Ausgaben ohne Corona-Bezug : Falsche Verwendung: Rechnungshof kritisiert Notfall-Kredite durch Hamburger Senat

Um die Corona-Krise zu bewältigen und die Wirtschaft am Laufen zu halten, muss Hamburg viele Hundert Millionen Euro an Notfallkrediten aufnehmen.

Hamburg | Der Hamburger Rechnungshof hat die Verwendung der Corona-Notfallkredite durch den rot-grünen Senat in Teilen kritisiert. So hätten damit finanzierte Maßnahmen in Einzelfällen keinen sachlichen Zusammenhang mit der Pandemie, könnten voraussichtlich nicht während der Pandemie realisiert werden oder wären auch ohne Corona ergriffen worden, heißt es in ei...

