Hamburg, SH und Niedersachsen : Razzia gegen Schleuserkriminalität – 360 Beamte im Einsatz

Die Maßnahmen erfolgten wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern und des Menschenhandels.

Hamburg/Hannover | Bei Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Schleuser-Bande hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Objekte in der Hansestadt, Niedersachsen und Schleswig-Holstein durchsuchen lassen. Es waren rund 360 Beamte im Einsatz, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Sie sollten zwei Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecken. Auch in Ung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.