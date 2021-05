Angriff in Hamburger U-Bahn : Rassistische Beleidigung, Hitlergruß, Kopftritt – Zwei junge Männer festgenommen

Zwei junge Männer haben Passagiere beleidigt, eine ältere Frau mit einem Kopftritt verletzt und den Hitlergruß gezeigt.

Hamburg | Zwei junge Männer haben Passagiere in einer U-Bahn beleidigt, eine Frau verletzt und den Hitlergruß gezeigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die 21 und 22 Jahre alten Männer am Samstag in einer Bahn in Richtung Niendorf eine 66-Jährige Frau zunächst beleidigt. Später trat der 21-Jährige der Frau gegen den Kopf. Sie wurde leicht verletzt u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.