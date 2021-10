Landgericht Hamburg : Kokain-Schmuggel: Prozess gegen elf Angeklagte beginnt am Dienstag

Eine international agierende Bande schmuggelte zwischen Anfang und Mitte 2020 rund acht Tonnen Kokain aus Kolumbien in die Hansestadt. Dabei nutzten sie ihre beruflichen Positionen.

Hamburg | Drogen versteckt unter Bananen oder Holzkohle: Elf Angeklagte müssen sich von Dienstag an vor dem Hamburger Landgericht wegen bandenmäßigen Kokain-Schmuggels über den Hafen verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, in Seefracht-Containern verstecktes Kokain aus Kolumbien für den Weiterverkauf in Europa geschmuggelt zu haben, wie das Gericht am Freitag ...

