Prozess am Landgericht Hamburg : Gewaltexzess in einer Monteurswohnung: Polizisten glauben Opfer sei tot

Über zwei Tage wird ein Mann in einer Hamburger Monteurswohnung von Mitbewohnern gequält. Als die Polizei das Opfer schließlich findet, glauben die Beamten zuerst, einen Toten vor sich zu haben.

Hamburg | Im Prozess um einen Gewaltexzess in einer Hamburger Monteursunterkunft haben zwei Polizeizeugen die Situation unmittelbar nach ihrem Eintreffen am Tatort geschildert. Der 43 Jahre alte verletzte Bewohner sei nicht mehr ansprechbar und bewegungsfähig gewesen, sagte einer der Beamten am Mittwoch. „Wir dachten, er sei tot.“ Die Situation sei sehr belaste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.