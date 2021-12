Airbus-Finale in Hamburg : Hier landet der erste jemals gebaute A380 in Finkenwerder

Der A380 wird abgewickelt. Und während sich schwermütig die Auslieferung des letzten Riesenjets ankündigt, setzt der Prototyp des Flugzeugs auf die Rollbahn, das nie den erhofften Erfolg einbrachte.

Hamburg | Am Dienstagnachmittag ist auf dem Flughafen Hamburg-Finkenwerder der erste jemals von Airbus gebaute A380 gelandet. Die Maschine setzte gegen 14.55 Uhr auf der Landebahn in Finkenwerder auf. Von dort fuhr sie weiter in Richtung der Werkshallen. Mehr zum Thema: Letzter A380 wird am Donnerstag an Emirates übergeben Emirates-A380 landet erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.