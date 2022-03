Edelschneider aus Hamburg : Oliver Zaurins kleidete schon Helmut Schmidt ein

Echte Maßschneider sind in Deutschland rar geworden. Einer der wenigen, die die „alte Nähkunst“ noch beherrschen, sitzt mitten in der Hansestadt. Shz.de erzählt er, was seinen Beruf so einzigartig macht.

Hamburg | Es ist, als ob man den Kleiderschrank von James Bond oder eines anderen vornehm gekleideten Gentleman betritt. In einer Ecke des Raums sind Schneiderpuppen mit sehr eleganten Anzügen verziert, wie man sie von Daniel Craig oder Marlon Brando kennt. Schauspieler wie diese blicken aus Bildern von den Wänden und vermitteln den Eindruck, über den Laden, di...

