Test am Hamburger Airport : Projekt „Falke“: Abwehr-Drohnen fangen illegale Drohnen mit Netzen ein

Die Abwehr-Drohne soll künftig an zivilen Flughäfen für Sicherheit sorgen. Die Versuche am Hamburger Flughafen erinnern an das Vorgehen eines Schmetterlingsjägers.

Hamburg | Ein System zur Abwehr von illegal fliegenden Drohnen ist am Flughafen Hamburg erfolgreich erprobt worden. Eine Abwehrdrohne habe eine andere Drohne über dem Flughafen mit einem Netz eingefangen und an einen sicheren Ort am Boden gebracht, erläuterte Projektleiter Prof. Gerd Scholl am Donnerstag bei der Vorstellung des Systems. Das Ende 2019 gestartete...

