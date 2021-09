Hamburger Museumsschiff : Postkarten-Weltrekordversuch auf der „Cap San Diego“

Mehr als 350 Karten am Tag müssen die Gäste des Hamburger Museumsschiffes „Cap San Diego“ nun jeden Tag kaufen, schreiben und in den Briefkasten an Deck einwerfen. Das wäre dann Weltrekord.

Hamburg | Schaffen es die Besucher des Museumsschiffes „Cap San Diego“ bis Dezember mehr als 25.000 Postkarten zu schreiben und in alle Welt zu verschicken? Diesen Weltrekord will das Museumsschiff nämlich gern an seinem 60-jährigen Jubiläum knacken. „Wir haben heute den Startschuss dafür gegeben“, sagte Museumsschiff-Geschäftsführerin Ann-Kathrin Cornelius am ...

