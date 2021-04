Drogenhandel im Norden : Polizisten durchsuchen zahlreiche Wohnungen und Firmen – vor allem in Hamburg

Die Ermittler waren auch in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen im Einsatz.

Hamburg/Seevetal/Barsbüttel | Wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln haben Ermittler am Donnerstag zahlreiche Wohnungen und Firmen in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen durchsucht. Außerdem seien sechs Haftbefehle vollstreckt worden, teilte die Polizei in Hamburg mit. 435 Kilogramm Marihuana Die Beamten ermitteln bereits seit Ende 2020 gegen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.