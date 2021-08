Einsatz in der Hamburger City : Zeugen berichten von Schüssen am Gorch-Fock-Wall

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, hat allerdings keine potenziellen Opfer gefunden.

Hamburg | Am Gorch-Fock-Wall in der Hamburger Innenstadt sollen Schüsse gefallen sein. Ein Großaufgebot der Polizei ist derzeit vor Ort und hat den möglichen Tatort weiträumig abgeriegelt. Spezialkräfte sind alarmiert. Zeugen hatten zunächst berichtet, dass ein Mann verletzt am Boden gelegen haben soll. Die Polizei betonte aber, dass sie kein Opfer entdeckt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.