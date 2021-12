Stau auf der A7 : Opel-Fahrer schlingert im Drogenrausch über die Autobahn

Der 41-Jährige fuhr auf der A7 in Hamburg Schlangenlinien und bremste zwischendurch auf 30 km/h ab. Laut Urin-Test hatte er Kokain, Opiate und Amphetamine konsumiert.

Hamburg | Die Hamburger Polizei hat am Dienstagnachtmittag auf der A7 einen Autofahrer im Drogenrausch aus dem Verkehr gezogen. Andere Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten alarmiert: Ein Opel fuhr in der Nähe des Übergangs zur A23 in Fahrtrichtung Norden Schlangenlinien und rammte mehrfach fast andere Autos. Zudem sei das Auto zeitweise nur mit 30 km/h unterwe...

