Corona-Auflagen in Hamburg : Polizei warnt auf Facebook: Kontrollen trotz Lockerungen auch am Wochenende

Die Beamten sind nach eigenen Angaben gut auf mögliche Einsätze am kommenden Wochenende vorbereitet.

Hamburg | Nach unerlaubten Partys im Schanzenviertel, im Stadtpark und an der Alster hat die Polizei Hamburg vor einer Missachtung der Corona-Auflagen gewarnt. Weiterlesen: 33 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Hamburg „Auch wir von der Polizei Hamburg freuen uns, dass ein weitgehend normales soziales Leben in greifbarer Nähe scheint, und wir wollen niem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.