Tat geschah Ende Januar : Festnahme nach Raubüberfall in der Hamburger Hafencity

Ende Januar war ein Geschäftsmann zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Die Polizei durchsuchte jetzt Wohnungen an mehreren Orten in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Hamburg | Nach einem brutalen Raubüberfall in der Hamburger Hafencity Ende Januar hat die Polizei mehrere Wohnungen im Portugiesenviertel der Hansestadt sowie in Hamburg-Tonndorf, Bad Segeberg und Lübeck durchsucht. Zwei maskierte Täter hatten einen 62-jährigen Geschäftsmann auf dem Weg in seine Wohnung überfallen, zusammengeschlagen und ihm Rolex-Uhren, Sch...

