Polizeieinsatz in Hamburg : 3,14 Promille: Betrunkener randaliert in der AKN in Eidelstedt

Der Mann war im Zug eingeschlafen und weigerte sich, an der Endstation auszusteigen. Stattdessen drohte er dem Zugführer Schläge an.

Hamburg | Die Bundespolizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen betrunken Fahrgast in der AKN festgenommen. Der 56-Jährige war bei der Einfahrt in die Endstation am Bahnhof Eidelstedt betrunken in einer Sitzgruppe eingeschlafen. Der Zugführer weckte den Mann und forderte ihn auf, den Zug zu verlassen. Daraufhin reagierte der Fahrgast aggressiv...

