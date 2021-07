Raub in Hamburg : Polizei nimmt Mann wegen geklauter Plastiktüte in Haft

Der 41-Jährige verlangte auf bedrohliche Art und Weise nach einem Beutel. Warum er diesen so dringend brauchte, war zunächst unklar.

Hamburg | Statt einfach freundlich nach einer Plastiktüte zu fragen, soll ein 41 Jahre alter Mann in Hamburg einen Kioskmitarbeiter mit einem Messer bedroht und so den Beutel verlangt haben. Wegen Raubes in Untersuchungshaft Weil der 23-Jährige aber am frühen Mittwochmorgen die Tüte nicht herausgab und stattdessen die Polizei alarmierte, nahm sich der 41-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.